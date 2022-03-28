Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası'nda ikinci oldu - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası'nda ikinci oldu.

17 Mart 2022 tarihinde başlayan ve büyük bir heyecana sahne olan TBMM Kupası Satranç Turnuvası sona erdi. Türkiye'nin en başarılı 12 sporcusunun yer aldığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Ediz Gürel ikincilik elde etti. Turnuvada iki grupta oynanan eleme müsabakalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan sporcular yarı finale yükseldi. Grubunu birinci tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Ediz Gürel yarı finalde Uluslararası Usta Cem Kaan Gökerkan'ı 1,5-0,5 sonucu ile eledi. Oynadığı ağır tempo oyunlarında hiç maç kaybetmeyen ve çok başarılı bir turnuva geçiren 14 yaşındaki genç yıldız FM Ediz Gürel, finalde Türkiye'nin rating listesindeki bir numaralı sporcu Büyük Usta Mustafa Yılmaz'a karşı harika bir mücadele sergiledi. Şampiyonluk karşılaşmasında oynanan ilk 2 oyunda taraflar yenişemedi ve final eşitlik bozma maçlarına uzadı. 10+5 zaman temposu ile oynanan eşitlik bozma turunun ilk oyununda, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Ediz Gürel, beraberlik şansını yakalasa da 135 hamle sonunda maçı kazanan taraf GM Mustafa Yılmaz oldu. İkinci eşitlik bozma oyununda ise taşları hızlıca sadeleştirilen GM Yılmaz beraberliği aldı ve 2,5-1,5 skor ile şampiyonluğa ulaştı. - BURSA