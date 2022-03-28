Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası'nda ikinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası'nda ikinci oldu

28.03.2022 15:51
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası'nda ikinci oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası'nda ikinci oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası'nda ikinci oldu.

17 Mart 2022 tarihinde başlayan ve büyük bir heyecana sahne olan TBMM Kupası Satranç Turnuvası sona erdi. Türkiye'nin en başarılı 12 sporcusunun yer aldığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Ediz Gürel ikincilik elde etti. Turnuvada iki grupta oynanan eleme müsabakalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan sporcular yarı finale yükseldi. Grubunu birinci tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Ediz Gürel yarı finalde Uluslararası Usta Cem Kaan Gökerkan'ı 1,5-0,5 sonucu ile eledi. Oynadığı ağır tempo oyunlarında hiç maç kaybetmeyen ve çok başarılı bir turnuva geçiren 14 yaşındaki genç yıldız FM Ediz Gürel, finalde Türkiye'nin rating listesindeki bir numaralı sporcu Büyük Usta Mustafa Yılmaz'a karşı harika bir mücadele sergiledi. Şampiyonluk karşılaşmasında oynanan ilk 2 oyunda taraflar yenişemedi ve final eşitlik bozma maçlarına uzadı. 10+5 zaman temposu ile oynanan eşitlik bozma turunun ilk oyununda, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Ediz Gürel, beraberlik şansını yakalasa da 135 hamle sonunda maçı kazanan taraf GM Mustafa Yılmaz oldu. İkinci eşitlik bozma oyununda ise taşları hızlıca sadeleştirilen GM Yılmaz beraberliği aldı ve 2,5-1,5 skor ile şampiyonluğa ulaştı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası'nda ikinci oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası'nda ikinci oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası'nda ikinci oldu

YORUMLAR
500
Yayınlarını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Yayınlarını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye, Bursa, Mart, TBMM, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası'nda ikinci oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:09:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası'nda ikinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement