Bursa Büyükşehir'den okullara spor aktivite alanları

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin daha sağlıklı ve sporcu bir nesil olarak yetişmesi amacıyla başlattığı 'Minik Salonlar, Dev Sporcular' projesi kapsamında 13 ilçede toplam 50 okulda spor aktivite alanları oluşturuyor.

Bursa'da gençlerin en az bir spor dalıyla meşgul olması ve boş vakitlerini spor yaparak geçirebilmeleri adına projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, eğitim kurumlarına da katkı sunmaya devam ediyor. Çocukların beden eğitimi ve spor aktivitelerini rahat ortamlarda yapabilmesi amacıyla 'Minik Salonlar, Dev Sporcular' projesini başlatan Büyükşehir Belediyesi, okul saatleri dışında diğer spor kulüplerine ve mahalle halkına da salonlardan yararlanma imkanı sunuyor. Proje kapsamında 13 ilçede belirlenen 50 okulda, yaklaşık 34 bin öğrencinin yararlanabileceği 6 bin 103 metrekarelik spor aktivite alanı oluşturuluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, çalışma kapsamında spor alanı oluşturulan Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ile birlikte özel çocukların eğitim gördüğü sınıfları gezen Başkan Aktaş, öğretmenlerle sohbet edip çocukların etkinliklerine katıldı. Ardından okuldaki iki spor salonunu gezen Başkan Aktaş, özel öğrencilerin spor gösterisini izledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin daha sağlıklı nesiller olarak yetişmesini arzuladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden güç alarak öğrencilere yönelik sportif faaliyetler düzenlediklerini belirtti. Sporla alakalı yatırımları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Çocuklarımızın beden eğitimi ve spor aktivitelerini gerçekleştireceği, okul saatleri dışında spor kulüpleri ve mahalle halkının da yararlanabileceği 'Minik Salonlar, Dev Sporcular' projemizi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 ilçede belirlenen 50 okulumuzda toplam 6 bin 103 metrekare spor aktivite alanları oluşturduk. 50 okulun 24'ünde çalışmaları tamamladık. 26 okuldaki çalışmalar da kısa sürede tamamlanacak" dedi.

Çocukların boş vakitlerinde spor alışkanlığı kazanmasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Projeyle sadece okul saatlerinde ortalama 34 bin öğrencinin ve dolaylı olarak yaklaşık 50 bin çocuğun bu salonlardan faydalanmasını sağlıyoruz. Proje kapsamında minik salon yapılan okullardan 3 tanesi özel çocuklara yönelik okullardır. Bu okullarımız, Şerife Bacı Özel Eğitim Okulu, Gemlik Cihatlı Engelli İş Okulu ve Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu. Çocukların heyecanını görünce çok mutlu oldum. Okul yönetimi tarafından spor salonu talebi için uygun alanı da inceleyeceğiz. O konuda da çocuklarımıza yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu. - BURSA