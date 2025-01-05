Bursa\'da Galatasaray-Göztepe Maçında Taraftarlar Arasında Kavga: İki Yaralı

Spor

BURSA'da dün akşam oynanan Galatasaray ile Göztepe maçına giden taraftarlar arasında çıkan kavgada, A.A. ve M.E. yaralandı. Şüphelilerden E.K. sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Süper Lig'in 18'inci haftasında dün akşam saat 19.00'da İstanbul'da oynanan Galatasaray - Göztepe maçına otobüslerle giden her iki takımın taraftarları, Umurbey Kavşağı'ndaki markette karşılaştı. Taraftarlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Galatasaray taraftarı A.A. ve M.E. bıçaklanarak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası, İzmir'den yola çıkan ve içinde Göztepe taraftarının bulunduğu 35 ALT 651 plakalı otobüs, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekiplerinin, 50 şüpheli arasında bıçaklama olayı ve kavgaya karışanların kimliğini araştırması sonucu şüpheli E.K., savcılık tarafından 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmak üzere Gemlik Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.