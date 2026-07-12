Bursa'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Bursa'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Tamamlandı

Bursa\'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Tamamlandı
12.07.2026 21:00
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun şampiyonası Bursa elemeleriyle sona erdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Bursa elemeleri ödül töreniyle sona erdi.

Atıcılar Atletizm Sahası'nda dün başlayan ve bugün tamamlanan Bursa elemelerinde, yaş gruplarına göre 25, 30, 35, 40, 50, 60 ve 70 metre mesafelerden atış yapan 803 sporcu 20 kategoride mücadele etti.

"8-9 yaş minik kız ve erkek" kategorisinde Hüdavendigar Okçuluk Spor Kulübünden Fatıma Zehra Deliktaş, Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden Kerem Mutlu, "10-11 yaş minik kız ve erkek" kategorisinde Enderun Geleneksel Okçuluk ve Doğa Sporları Spor Kulübünden Zeynep Rana Tunçer, Nazilli Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden Eyüp Kerem Tokur birinci oldu.

"12-13 yaş minik kız ve erkek" kategorisinde Mudanya Geleneksel Okçuluk ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Nil Durmaz, Yıldırım Erikli Spor Kulübünden Mehmet Efe İlhan birinciliği elde etti.

"Yıldız kız ve erkek" kategorisinde Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden İclal Günaydın, Alpagut Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden Egemen Barut birinci oldu.

"Genç kız ve erkek" kategorisinde Payitaht Spor Kulübünden Elif Baştar, Metehan Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden Mehmet Eren Tuna, "büyük kız ve erkek" kategorisinde Hasanağa Geleneksel Okçuluk Kulübünden Sevgi Duran, Hasanağa Geleneksel Okçuluk Kulübünden Hayati Akkaya birinciliği elde etti.

"12-13 yaş minik kız ve erkek takım" kategorisinde Yıldırım Erikli Spor Kulübünden Zeynep Zümra Keskin, Miray Çolak, Zehra Betül Kuru, Mudanya Geleneksel Okçuluk ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Kayra Emir Coşkun, Yahya Emir Coşkun ve Muhammed Emin Kazancı birinci oldu.

"Yıldız kız ve erkek takım" kategorisinde Enderun Geleneksel Okçuluk ve Doğa Sporları Spor Kulübünden Açelya Yıldız, Beren Yazıcı, Nurefşan Demir, Ali Kuşçu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübünden Muhammed Enes Öztürk, Yahya Enis Güney, Ahmet Kerim Yıldırım birinci olmaya hak kazandı.

"Genç kız ve erkek takım" kategorisinde Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden Fatma Nur Şeref, Makbule Eslem Duru, Merve Yıldız, Ali Kuşçu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübünden Muhammed Yasin Işık, Talha Çiftçi, Mustafa Atik birinciliği elde etti.

"Büyük kız ve erkek takım" kategorisinde Hasanağa Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden Sevgi Duran, Macide Çelik, Kadriye Gündoğan, Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden İlker Mutlu, Murat Üstün, Adnan Balaban birinci oldu.

Organizasyon, dereceye giren sporculara madalya verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bursa'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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