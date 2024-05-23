Bursa'da düzenlenecek SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu için hazırlıklar tamam - Son Dakika
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Spor

Bursa'da düzenlenecek SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu için hazırlıklar tamam

Bursa\'da düzenlenecek SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu için hazırlıklar tamam

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu, 24-25 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 1500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Organizasyon, Nilüfer Belediyesi ve Nefes Dağyenice firmasının ev sahipliğinde düzenlenirken, yarışlar Mysia Yolları Parkuru'nun startının verilmesiyle başlayacak. Yarışlar, 10 ülkeden sporcuların katılımıyla 25 Mayıs'ta ödül töreniyle sona erecek.

23.05.2024 14:21
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bu yıl 5'incisi organize edilen SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1500 sporcunun katılımıyla 24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Nilüfer Belediyesi ve Nefes Dağyenice firmasının ev sahipliğinde sponsorların destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyon, yarın saat 21.00'de Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde 100 kilometrelik Mysia Yolları Parkuru'nun startının verilmesiyle başlayacak.

SPX Dağyenice Ultra Trail Yarış Direktörü Burcu Özhan, İbrahim Yazıcı Stadyumu'ndaki basın toplantısında, koşunun Nilüfer'in eşsiz doğasında antik çağlardan bugünlere gelen Mysia Yolları'nda yapılacağını söyledi.

Özhan, organizasyonda 61 kilometrelik "toprak", 33 kilometrelik "su", 15 kilometrelik "ateş", 6 kilometrelik "göl" parkurunun da bulunduğunu ifade etti.

Parkur direktörü Osman Argat da yarışa bir kez katılanların parkurdan etkilenmeleri nedeniyle her yıl başvurduğunu anlattı.

Parkurları ve organizasyonu üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını dile getiren Argat, "Biz yola çıkarken insanlara spor sevgisini, spora ve doğaya tekrar dönmelerini aşılamayı istedik. Diğer yarışlardan ayrılan bir noktaya değindik ve 6K parkurunu yarattık. Bizim 6K parkurumuzda koşan kişiler bir daha orada yürümek, aileleriyle koşmak istiyorlar. Bu sayede yarışımızın büyümesi hızlandı." diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ise organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Bu yarışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını bildiren Şahin, "Sporcularımızın bu koşu sırasında Nilüfer'in doğal güzellikleriyle birlikte olması bizleri ayrıca mutlu ediyor." dedi.

Türkiye dahil 10 ülkeden sporcuların katılacağı yarışlar, 25 Mayıs Cumartesi Dağyenice'deki ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bursa'da düzenlenecek SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu için hazırlıklar tamam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da düzenlenecek SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu için hazırlıklar tamam - Son Dakika
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