Bursa'da Süpermoto ve MiniGP final yarışları tamamlandı, ödüller verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Süpermoto ve MiniGP final yarışları tamamlandı, ödüller verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa\'da Süpermoto ve MiniGP final yarışları tamamlandı, ödüller verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Süpermoto Şampiyonası, ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye serilerinin final yarışları Bursa Karting Yarış Pisti'nde yapıldı. Şampiyonanın 5. ayağında dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası, ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye serilerinin final yarışları, Bursa'da tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2026 yarış takviminde yer alan Türkiye Süpermoto Şampiyonası, ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye Serisi, Bursa Karting Yarış Pisti'nde düzenlendi.

Organizasyon kapsamında "Süpermoto Open/S3/Senior", "Süpermoto 85 cc", "Süpermoto 65 cc", "50 cc" ve "50 cc Mini", "ANLAS MiniGP 110cc", "FIM MotoMini 160cc" kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Şampiyonanın 5'nci ayağında sıralama antrenmanlarının ardından bugün final yarışları gerçekleştirildi.

"50 cc" kategorisinde Abdulhamid Bostanoğlu, "65 cc"de Poyraz Bor, "85 cc"de Celal Çeltik, "ANLAS MiniGP 110cc"de Zayn Sofuoğlu, "FIM MotoMini 160cc"de Demir Doğan, "Open" kategorisinde Onur Işık, "50cc Mini" kategorisinde Rüzgar Ceyhan birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Kaynak: AA
TürkiyeBursaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar için çatıya çıktı, polis ikna etmeye çalışırken sızdı kaldı İntihar için çatıya çıktı, polis ikna etmeye çalışırken sızdı kaldı
Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme İsrail imzayı attı Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! İsrail imzayı attı
Rize’de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat Rize'de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat
Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı
Samandağ’da yaralı bulunan sokak köpeğine ateş eden kişi belirlendi Evinde arama yapıldı Samandağ'da yaralı bulunan sokak köpeğine ateş eden kişi belirlendi! Evinde arama yapıldı
Oğuzhan Koç’a konserde ilginç hediye Şaşkınlığını gizleyemedi Oğuzhan Koç'a konserde ilginç hediye! Şaşkınlığını gizleyemedi
19:05
Canlı anlatım: Diyarbakır’da ilk gol geldi
Canlı anlatım: Diyarbakır'da ilk gol geldi
18:50
Vedat Muriqi’den resital Fenerbahçe’den Eyüpspor’a karşı tarihi fark
Vedat Muriqi'den resital! Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark
18:18
Macaristan Başbakanı Peter Magyar’a festivalde saldırı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a festivalde saldırı
18:08
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
17:42
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
17:17
Trump’tan İran’a sürpriz mesaj “Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım“ dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
Trump'tan İran'a sürpriz mesaj! "Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım" dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 20:17:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa'da Süpermoto ve MiniGP final yarışları tamamlandı, ödüller verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement