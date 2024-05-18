Bursa'da Türkiye Şampiyonu Olan İkizler Avrupa'da Türk Bayrağını Dalgalandırdı - Son Dakika
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Bursa'da Türkiye Şampiyonu Olan İkizler Avrupa'da Türk Bayrağını Dalgalandırdı

Bursa\'da Türkiye Şampiyonu Olan İkizler Avrupa\'da Türk Bayrağını Dalgalandırdı

Bursa'da bilek güreşi sporuna küçük yaşta başlayan Burak ve Berat Coşkun kardeşler, Türkiye şampiyonluğu kazandıktan sonra milli takımla Avrupa'ya gitti. Avrupa şampiyonu olan ikizler, şimdi dünya şampiyonluğu için çalışmalara başladı. Antrenörleri, ikizlerin istikrarlı çalışmaları sayesinde Moldova'da dünya şampiyonu olacaklarına inandıklarını belirtti. İkizler, disiplinli antrenmanlarının yanı sıra sağlıklı beslenmeye de önem veriyor ve anne mutfağından besleniyorlar.

18.05.2024 10:07
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Bursa'da küçük yaşta başladıkları bilek güreşi sporunda Türkiye şampiyonluğu kazanan ikiz kardeşler, milli takımla gittikleri Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırdı. Avrupa şampiyonluğu sonrası yurda dönen ikizler dünya şampiyonluğu için kolları sıvadı.

Bursa'da çocukluk yaşlarından itibaren bilek güreşi sporuyla ilgilenen 15 yaşındaki Burak ve Berat Coşkun kardeşler önce Bursa şampiyonluğu daha sonra Türkiye şampiyonu olmalarının ardından, milli takım forması giymeye hak kazandı. Milli takım ile birlikte Avrupa'ya giden ikizler şampiyon olup Türk bayrağını dalgalandırdı. Türkiye'ye döner dönmez Moldova'da yapılacak dünya şampiyonluğu için kolları sıvayan kardeşler çalışmalarını hızlandırdı.

"Dünya şampiyonu olarak döneceğiz"

İkizlerin istikrarlı çalıştıklarında Moldova'dan dünya şampiyonu olarak döneceklerini belirten antrenör Suat Çelik, "Okullara giderek orada seçmeler yapıyoruz. Anatomik olarak yapıları daha uygun çocukları seçiyoruz, tabi çocuğun da istemesi gerekiyor. İstikrarlı bir şekilde devam etmesi neticesinde güzel başarılar elde ediyorlar. Bu kulüpte dünya şampiyonu olmuş gençlerimiz var. Bu yıl bu iki gencimiz Avrupa şampiyonu oldu. Haftada 3 gün antrenman yaptırıyoruz. Buraya 2 yıl önce geldiler ve çok istikrarlı çalıştılar. Önce Bursa şampiyonu oldular. Daha sonra Türkiye şampiyonu oldular. Milli takıma girdiler ve Avrupa'ya gitmeye hak kazandılar. Avrupa'da İstiklal Marşı'nı okutma şansına nail oldular. Bu bir bayrak yarışı, altyapıyı hızlı bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Bu gençlerimiz de altyapıdan geldi ve inşallah nice başarı elde edecekler. Önümüzdeki hedefimiz dünya şampiyonası olacak. Ben inanıyorum ki oradan da dünya şampiyonu olarak döneceğiz" şeklinde konuştu.

Anne mutfağı ile besleniyorlar

Kulüpte disiplin kadar sağlıklı beslenmeye de önem verdiklerini söyleyen antrenör Mehmet Akif Karaçavuş "Şu anda 120'ye yakın sporcumuz var. Burada sporcularımızı Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlıyoruz. Biz kulüp olarak sporcularımıza disiplin, düzenli idman ve sağlıklı beslenme üzerine geliştiriyoruz. Doğal olmayan yoldan beslenenler bizim kulübün içine giremez. Bizim sporcularımız anne mutfağı ile besleniyorlar. Gençlerimizle Avrupa şampiyonu olmamızın ardından dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. İnşallah sporcularımız da buradan alınların hakkıyla çıkacaktır. Al bayrağımızı zirveye taşıyacaktır" dedi.

"Birlikte çok iyi antrenman yapıyoruz"

Antrenmanlarda birlikte daha iyi çalıştıklarını ifade eden Berat Coşkun, "2022 yılında okul turnuvalarında şampiyon olduk. Kardeşimle beraber bu kulübe başladık. Birlikte çok daha iyi antrenman yapıyoruz. Birbirimize yanlışlarımızın doğrusunu gösteriyoruz. Haftada 3 gün 2 saat antrenman yapıyoruz. Avrupa'da şampiyon olduk, şimdiki hedefimiz Moldova'da yapılacak dünya şampiyonasında dünya şampiyonu olmak" diye konuştu.

"Spor dışındaki vakitlerimizi de birlikte geçiriyoruz"

Antrenman ve yarışmaların yanı sıra sosyal hayatta da birlikte vakit geçirdiklerini belirten Burak Coşkun, "Ağırlık ve masa idmanlarıyla dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Ailemiz ve çevremiz bizi takdir ediyorlar, gurur duyuyorlar. Spor dışındaki zamanımızı yine birlikte geçiriyoruz. Biz dünya şampiyonluğu için elimizden geldiğince çalışıyoruz, gerisi Allah'ın takdiri" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa'da Türkiye Şampiyonu Olan İkizler Avrupa'da Türk Bayrağını Dalgalandırdı - Son Dakika

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