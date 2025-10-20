Bursa'da U16 Maçında Kavga Çıktı - Son Dakika
Bursa'da U16 Maçında Kavga Çıktı

Bursa'da U16 Maçında Kavga Çıktı
20.10.2025 12:40
Futbolcular ve teknik heyetler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü ve maç yarım kaldı.

BURSA'da, U16 karşılaşmasında futbolcular ve teknik heyetler arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Yıldırım ilçesindeki bir halı sahada oynanan Milletspor ile Hacivatspor arasındaki mücadelede futbolcular arasında çıkan tartışmaya teknik heyetler de karışınca kavga çıktı. Maç yarıda kesilirken, sahaya giren teknik heyetler ile futbolcular tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Hakemlerin tarafları güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
