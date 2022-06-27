Bursa'daki 4. Dünya Göçebe Oyunları'na 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılacak

Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazanc???????ı, Bursa'da düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'na 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katılacağını söyledi.

Hakan Kazancı, yaptığı açıklamada, organizasyonun 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik ilçesinde gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Kazancı, "İznik, Ayasofya Orhan Camii'nden Arkeoloji Müzesi'ne, Süleyman Paşa Medresesi'nden Roma Tiyatrosu'na kadar tarih boyunca kültürün beşiği oldu. Şimdi de dünyada sporun başkenti olacak." dedi.

40'tan fazla yarışma düzenlenecek

Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2014 yılında Kırgızistan'ın Çolpan-Ata şehrinde gerçekleştirildiğini anımsatan Kazancı, şunları kaydetti:

"Oyunlar orada Issık Gölü'nün etrafında düzenlendi, oldukça renkliydi. Kültür ve spor, gölün etrafında bir araya geldi. Oyunlar bizde de göl etrafında oynanacak. Organizasyonun gerçekleştirileceği alanı 500 bin metrekareye kuruyoruz. Şu an saha düzenleme çalışmaları ilerliyor. Burada 5 bin seyirci kapasiteli ana tribünümüzün yanında güreş, okçuluk ve at deneyimleme alanlarımız yapılacak. Oyunlar süresince 40'tan fazla sportif yarışma düzenlenecek. 100'den fazla ülkenin katılacağı alanda yerel tatlar konuklara sunulacak, geleneksel oba kültürü yaşatılırken sporun birleştirici gücüne dikkat çekilecek."

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'na sporcuların yanı sıra devlet başkanları da katılacak.

Dünya Göçebe Oyunları'nın Türkiye'deki ev sahibi Dünya Etnospor Konfederasyonunun Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenecek oyunlar süresince göçebe halkların kültürüne ışık tutulurken sporun birleştirici gücü vurgulanacak.