Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ramazan Çevik, Adem Türkmen
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Corre, Osmany (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Burhan Zorluer, Kadir Bircan)
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Aslan Ekşi, Hetman, Takavar, Bohme (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Muhammet Ertuğrul, Uğur Okay)
Setler: 25-23, 23-25, 25-21, 25-18
Süre: 117 Dakika (29, 29, 33, 26)
Voleybol'da SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Bursa, Gaziantep'i 3-1 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?