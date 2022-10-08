TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geride kalan 5 maçta galibiyetle tanışamayan Efeler 09 Spor evinde Bursa Yıldırımspor'u da yenemedi: 1-1. Aydın temsilcisi maçın 5'inci dakikasında Aytaç ile öne geçti. Konuk Bursa Yıldırımspor 36'ncı dakikada Osman'la rakibine karşılık verdi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.

Kaynak: DHA

Hakan Can, Efeler, Bursa, Umut, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bursa haberleri! Bursa Yıldırımspor: 1-1 - Son Dakika

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