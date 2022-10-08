Bursa haberleri! Bursa Yıldırımspor: 1-1 - Son Dakika
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Bursa haberleri! Bursa Yıldırımspor: 1-1

08.10.2022 17:25
Bursa haberleri! Bursa Yıldırımspor: 1-1

Bursa haberine göre STAT: Adnan MenderesHAKEMLER: Serkan Eryılmaz, Sedef Aktan, Cemal Can ÇakırEFELER 09 SPOR: Alper - Recep, Sabutay, Emrah (Dk. 63 Furkan Çarkçı), Gökhan, Serdar (Dk. 71 Hakan Can), Süleyman (Dk. 90+2 Uğur), Furkan Tuşik, İshak, Umut, Aytaç (Dk.

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz, Sedef Aktan, Cemal Can Çakır

EFELER 09 SPOR: Alper - Recep, Sabutay, Emrah (Dk. 63 Furkan Çarkçı), Gökhan, Serdar (Dk. 71 Hakan Can), Süleyman (Dk. 90+2 Uğur), Furkan Tuşik, İshak, Umut, Aytaç (Dk. 71 Adnan)BURSA YILDIRIMSPOR: Orhan - Ahmet, Osman, Emirhan, Batuhan, Mehmet (Dk. 65 İlyas), Fatih, Erdal (Dk. 29 Ömer Faruk) (Dk. 74 Serhan), Doğanay, Doğukan, Hakan (Dk. 74 Kerem)GOLLER: Dk. 5 Aytaç (Efeler 09 Spor), Dk. 36 Osman (Bursa Yıldırımspor)SARI KARTLAR: Aytaç, Serdar (Efeler 09 Spor), Mehmet (Bursa Yıldırımspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geride kalan 5 maçta galibiyetle tanışamayan Efeler 09 Spor evinde Bursa Yıldırımspor'u da yenemedi: 1-1. Aydın temsilcisi maçın 5'inci dakikasında Aytaç ile öne geçti. Konuk Bursa Yıldırımspor 36'ncı dakikada Osman'la rakibine karşılık verdi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.

Bu sonuçla Efeler 09 Spor 5 puana yükselirken, zirve mücadelesi veren Bursa Yıldırımspor puanını 10 yaptı.


- Aydın
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Bursa haberleri | TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 1Bursa Yıldırım Spor: 1 Bursa haberleri | TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 1Bursa Yıldırım Spor: 1
Kaynak: DHA

Hakan Can, Efeler, Bursa, Umut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa haberleri! Bursa Yıldırımspor: 1-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa haberleri! Bursa Yıldırımspor: 1-1 - Son Dakika
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