STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Serkan Eryılmaz, Sedef Aktan, Cemal Can ÇakırEFELER 09 SPOR: Alper - Recep, Sabutay, Emrah (Dk. 63 Furkan Çarkçı), Gökhan, Serdar (Dk. 71 Hakan Can), Süleyman (Dk. 90+2 Uğur), Furkan Tuşik, İshak, Umut, Aytaç (Dk. 71 Adnan)BURSA YILDIRIMSPOR: Orhan - Ahmet, Osman, Emirhan, Batuhan, Mehmet (Dk. 65 İlyas), Fatih, Erdal (Dk. 29 Ömer Faruk) (Dk. 74 Serhan), Doğanay, Doğukan, Hakan (Dk. 74 Kerem)GOLLER: Dk. 5 Aytaç (Efeler 09 Spor), Dk. 36 Osman (Bursa Yıldırımspor)SARI KARTLAR: Aytaç, Serdar (Efeler 09 Spor), Mehmet (Bursa Yıldırımspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geride kalan 5 maçta galibiyetle tanışamayan Efeler 09 Spor evinde Bursa Yıldırımspor'u da yenemedi: 1-1. Aydın temsilcisi maçın 5'inci dakikasında Aytaç ile öne geçti. Konuk Bursa Yıldırımspor 36'ncı dakikada Osman'la rakibine karşılık verdi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.
Bu sonuçla Efeler 09 Spor 5 puana yükselirken, zirve mücadelesi veren Bursa Yıldırımspor puanını 10 yaptı.
Son Dakika › Spor › Bursa haberleri! Bursa Yıldırımspor: 1-1 - Son Dakika