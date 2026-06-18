Bursa itfaiyesi\'nden milli takımımıza anlamlı destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, paylaştığı özel video ile Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takıma destek verdi. Sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, ay-yıldızlı ekibimize başarı dilekleri iletilirken, vatandaşlar da Milli Takım etrafında kenetlenmeye davet edildi.

Bursa İtfaiyesi tarafından hazırlanan destek mesajı kısa sürede büyük ilgi görürken, sporseverler tarafından da beğeniyle karşılandı. Milli birlik ve beraberlik duygularını ön plana çıkaran videoda, Millilerin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inanç vurgulandı.

Bursa İtfaiyesi yetkilileri, "Milli Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunda yanında olduğumuzu göstermek istedik. Ay-yıldızlı formayı taşıyan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" mesajını paylaştı.

Bursalı vatandaşlar da sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarla destek kampanyasına katılarak, Milli Takımımıza başarı dileklerini iletti. - BURSA