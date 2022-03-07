Bursa'lı Eskrimci Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Bursa'lı Eskrimci Avrupa üçüncüsü oldu

07.03.2022 11:08
Bursa'lı Eskrimci Avrupa üçüncüsü oldu

Bursa'nın yetiştirip milli takıma gönderdiği Tolga Aslan, eskrimde Avrupa üçüncüsü oldu.

Bursa'nın yetiştirip milli takıma gönderdiği Tolga Aslan, eskrimde Avrupa üçüncüsü oldu.

Aslan, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde 39 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın altıncı gününde bronz madalyaya ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. 26 Şubat'ta başlayan şampiyonada, milli takım sporcularımızdan Alisa İsbir de rakiplerini birer birer eleyerek üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı. İsbir bu başarısıyla Yıldız Kızlar Flöre'de Türk eskrim tarihinin bu kategorideki en iyi Avrupa derecesini elde ederken, Tolga Aslan da müsabakalar sonunda Avrupa Eskrim Federasyonu Yıldız Kılıç branşında 2021-2022 Sezonu Klasman 1.'si olarak listenin zirvesine oturdu.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde 26 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada mücadele eden sporcumuz Tolga Aslan, ilk olarak Azeri rakibi Aykhan Khasiyev'in karşısına çıktı. Müsabakayı 15-10 kazanan Aslan daha sonra Romen rakibi Dacian Enache'yi de 15-9 geçmeyi başardı. Çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Darji Lukashenko'yu 15-14 yenmeyi başaran Tolga Aslan, yarı finale yükseldi. Ancak yarı finalde Fransız rakibi Lucas Guilley'e 15-11 kaybeden Tolga Aslan, şampiyonada üçüncü olarak bronz madalyayı Türkiye'ye taşıdı.

Organizasyonda flöre, kılıç ve epe branşlarında, genç ve yıldız yaş kategorilerinde toplam 45 ay-yıldızlı eskrimci kürsü mücadelesi veriyor. 39 ülkeden bini aşkın eskrimciye ev sahipliği yapan şampiyonada; ülkemizden yıldızlarda 24, gençlerde ise 21 sporcu hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya için ter döküyor.

Aldığı bronz madalya ile hem sporcusu olduğu Bursa Barış Övünç Eskrim Akademisi'nde hem de Bursa'da sevinç kaynağı olan Tolga Aslan, daha önce yurt içi ve yurt dışında düzenlenen müsabakalarda da Yıldız Erkekler kategorisinde önemli başarılar elde ederek hem Bursa'nın hem ülkemizin gururu olmuştu. - BURSA

Bursa'lı Eskrimci Avrupa üçüncüsü oldu
Bursa'lı Eskrimci Avrupa üçüncüsü oldu
Bursa'lı Eskrimci Avrupa üçüncüsü oldu
Bursa'lı Eskrimci Avrupa üçüncüsü oldu
Bursa'lı Eskrimci Avrupa üçüncüsü oldu
Bursa'lı Eskrimci Avrupa üçüncüsü oldu

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Sırbistan, Eskrim, Milli, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa'lı Eskrimci Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika


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