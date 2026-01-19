Mini Kızlar Voleybol Turnuvası, 700. yıl coşkusunu sahaya taşıdı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın fethinin 700. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Mini Voleybol Turnuvası'nın açılışına katılarak, organizasyonun ilk spor etkinliğini başlattı.

Bursa'nın 700 yıllık köklü tarihini sporun enerjisiyle buluşturan Mini Voleybol Turnuvası, Dikkaldırım Spor Salonu'nda bayram havasında başladı. Tribünleri dolduran ailelerin coşkulu alkışları ile sporcuların gözlerindeki heyecan, organizasyona unutulmaz bir şenlik atmosferi kattı.

Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın fethinin 700. yılına yakışır bu anlamlı organizasyonla hem tarihin izlerini hem de sporun coşkusunu aynı çatı altında buluşturduklarını vurguladı. Sporun sadece bir oyun değil; sağlıklı yaşamın, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin en güzel ifadesi olduğunu belirten Başkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, sömestr tatilinde çocuklarımızla birlikte Mini Voleybol Turnuvamızda buluşmuş olmak bizler için ayrı bir sevinç kaynağı. Tam 24 takımda yer alan 240 sporcumuz, müsabakalar boyunca centilmence mücadele edecek. Yaz döneminde ikisini gerçekleştirdiğimiz bu turnuvanın üçüncüsünü, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına yakışır şekilde yılın ilk etkinliği olarak düzenliyoruz. Şimdiden bütün minik voleybolcularımıza, kıymetli hocalarımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı başarılar diliyorum. Biz de sporun, kültürün, sanatın, Bursa'nın kalbi olan Osmangazi'de her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonun tüm çocuklarımıza ilham vermesini diliyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum."

Konuşmaların ardından sahaya inen Başkan Erkan Aydın, turnuvanın ilk açılış vuruşunu yaptı. Daha sonra genç yeteneklerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Aydın, sporcularla bu anlamlı günün heyecanını paylaştı.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva; fetih şenlikleri ruhunu sahaya taşırken, 21 Ocak tarihine kadar sürecek müsabakalarla spor dolu günlerin artarak devam etmesi bekleniyor. - BURSA