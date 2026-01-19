Mini Kızlar Voleybol Turnuvası, 700. yıl coşkusunu sahaya taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mini Kızlar Voleybol Turnuvası, 700. yıl coşkusunu sahaya taşıdı

Mini Kızlar Voleybol Turnuvası, 700. yıl coşkusunu sahaya taşıdı
19.01.2026 13:55  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mini Voleybol Turnuvası'nın açılışını gerçekleştirdi. İlk spor etkinliği olan turnuva, Dikkaldırım Spor Salonu'nda renkli görüntülerle başladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın fethinin 700. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Mini Voleybol Turnuvası'nın açılışına katılarak, organizasyonun ilk spor etkinliğini başlattı.

Bursa'nın 700 yıllık köklü tarihini sporun enerjisiyle buluşturan Mini Voleybol Turnuvası, Dikkaldırım Spor Salonu'nda bayram havasında başladı. Tribünleri dolduran ailelerin coşkulu alkışları ile sporcuların gözlerindeki heyecan, organizasyona unutulmaz bir şenlik atmosferi kattı.

Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın fethinin 700. yılına yakışır bu anlamlı organizasyonla hem tarihin izlerini hem de sporun coşkusunu aynı çatı altında buluşturduklarını vurguladı. Sporun sadece bir oyun değil; sağlıklı yaşamın, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin en güzel ifadesi olduğunu belirten Başkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, sömestr tatilinde çocuklarımızla birlikte Mini Voleybol Turnuvamızda buluşmuş olmak bizler için ayrı bir sevinç kaynağı. Tam 24 takımda yer alan 240 sporcumuz, müsabakalar boyunca centilmence mücadele edecek. Yaz döneminde ikisini gerçekleştirdiğimiz bu turnuvanın üçüncüsünü, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına yakışır şekilde yılın ilk etkinliği olarak düzenliyoruz. Şimdiden bütün minik voleybolcularımıza, kıymetli hocalarımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı başarılar diliyorum. Biz de sporun, kültürün, sanatın, Bursa'nın kalbi olan Osmangazi'de her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonun tüm çocuklarımıza ilham vermesini diliyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum."

Konuşmaların ardından sahaya inen Başkan Erkan Aydın, turnuvanın ilk açılış vuruşunu yaptı. Daha sonra genç yeteneklerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Aydın, sporcularla bu anlamlı günün heyecanını paylaştı.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva; fetih şenlikleri ruhunu sahaya taşırken, 21 Ocak tarihine kadar sürecek müsabakalarla spor dolu günlerin artarak devam etmesi bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Erkan Aydın, Osmangazi, Etkinlik, Kültür, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mini Kızlar Voleybol Turnuvası, 700. yıl coşkusunu sahaya taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:57
3 futbolcuda tuhaf belirtiler Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
3 futbolcuda tuhaf belirtiler! Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:59:25. #7.11#
SON DAKİKA: Mini Kızlar Voleybol Turnuvası, 700. yıl coşkusunu sahaya taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.