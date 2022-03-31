Bursa'nın motosiklet sporu konusunda tesis ve pist sıkıntısı var - Son Dakika

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi, Bursa Motosiklet Spor Kulübü yönetimi ve üyelerini konuk etti. BMS Başkanı Cem İyihuylu, pist ve tesis anlamında sorun yaşadıklarını söyledi.

TSYD Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmada konuşan TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, şehrin futbol, basketbol ve voleybolda olduğu gibi motosiklet branşında da kent dışında da temsil edilmesi gerektiğine vurgu yaparken, " Birçok önemli sporcu ülkemizi bu branşta bizleri temsil ediyor. Bursalı motor yarışçılarının da diğer isimler gibi bizleri Avrupa'daki organizasyonlarda gururlandırmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Bursa Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Cem İyihuylu da şehrin marka değerinin ülke çapında yükselmesinin kendilerini mutlu edeceğini açıkladı. Derneğin kuruluş amacının motosiklet kültürünü bilinçli olarak yaymak olduğunu dile getiren İyihuylu, " Trafik güvenliği anlamda kültür alt seviyelerde kaldı. Önce bunun eğitimini vermeye çalışıyoruz. 2021'de Mustafa Çetin'le tanıştık. Bursalı olan Mustafa'nın kendi memleketinin adını Avrupa'da duyurmasına fırsat verdik. Kendisi de bunun için önümüzdeki yarışlarda karşılığını mutlaka verecek" dedi.

Motosiklet alanında Bursa'nın ciddi bir tesis ve pist sorunu yaşadığının altını çizen Cem İyihuylu, " Bu şehir adına önemli bir eksiklik olarak duruyor. Türkiye genelinde de nadir bir yerlerde var. Burada antrenman ya da yarışma olacak bir alan da yok. Bursa şehir genelinde insanların kolay ulaşarak motosiklet yarışlarını seyredebilecekleri bir yer arıyoruz. Sayın Vali'ye projemizi sunduk. Onlar da bizlerin çalışmalarına sıcak baktı. Antrenman ve yarış yapılabilecek bir yer bulursak, bu topraklardan çok sayıda şampiyon çıkarabiliriz" açıklamasında bulundu. - BURSA