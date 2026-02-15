Bursa, Ortahisar'ı Farkla Geçti

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 36-24 yendi.
Vakfıkebir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını, konuk ekip 17-11 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Bursa temsilcisi, müsabakadan 36-24 galip ayrıldı.
