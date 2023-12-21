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Bursa Uludağ Basketbol takımı İngiltere'ye gidemedi - Son Dakika
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Bursa Uludağ Basketbol takımı İngiltere'ye gidemedi

Bursa Uludağ Basketbol takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş müsabakasına vize problemi nedeniyle çıkamadı. İngiltere'de oynanması planlanan maça katılamayan takım, mağduriyetlerini dile getirdi.

Bursa Uludağ Basketbol takımı İngiltere\'ye gidemedi
21.12.2023 - 23:07,
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Bursa Uludağ Basketbol takımı, bugün İngiltere'de oynanması planlanan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş müsabakasına vize problemi nedeniyle çıkamadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, eşleşmenin belli olmasının ardından sporcuların vize başvurusunun hızlı bir şekilde 3 Aralık'ta yapıldığı aktarılarak, "Tarafımıza bu eşleşmenin yapıldığının bildiriminden itibaren maçın İngiltere'de oynanacak olması sebebiyle tarafımızca sporcularımızın vize işlemlerine ilişkin başvurular 3 Aralık tarihinde başlatılmıştır. London Lions Basketbol Kulübü tarafından bugün oynanacak müsabakaya ilişkin tarafımıza davet yazısı tanzim edilmiştir. Bu davet yazısı ile hem internet sitesi üzerinden hem de İngiltere Konsolosluğuna fiziken giderek vize başvurumuzu gerçekleştirdik." denildi.

Sürecin hızlandırılması adına Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileriyle irtibat sağlandığı ve İngiltere Büyükelçiliği ile de iletişime geçilerek vize başvurularının maçın oynanacağı güne kadar yetişmesinin önem arz ettiğinin aktarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarafımızca tüm işlemler süresi içerisinde yapılmış olmasına rağmen müsabakanın gerçekleştirileceği ülke federasyonu ile büyükelçiliği yardımcı olmayacaklarını, vizelerimizi yetiştirmeyeceklerini tarafımıza bildirerek bugünkü mağduriyetimize sebep olmuşlardır. Sporcularımızın hepsinin pasaportlarının tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olmasına, İngiltere'nin vize zorunluluğu bulunması sebebiyle vize muafiyeti olan 5 oyuncumuzu maça çıkmak üzere Londra'ya göndermiş olmamıza rağmen, bu durum kabul görmemiştir. Tüm çabamıza rağmen 5 oyuncumuz dışında diğer oyuncularımızın vizelerinin İngiltere Büyükelçiliği tarafından onaylanmaması ve sürüncemede bırakılması sebebiyle bugün yapılacak olan müsabakaya takımımız katılım sağlayamamaktadır. Bu durumun yaşanmaması adına tüm çabamızın ve gayretimizin sonuçsuz kalması, hali hazırda bugün müsabakaya yalnız 5 oyuncumuz ile katılmamız sebebiyle madden ve manen uğrayacağımız zararın sorumlusunun biz olmadığımızı, takımımız adına tüm özveri ile çalışmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz."

Bursa'da oynanan ilk maçı London Lions Basketbol 77-53 kazanmıştı.

Kaynak: AA
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