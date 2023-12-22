 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa Uludağ Basketbol, vize sorunu nedeniyle 5 oyuncuyla mücadele etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Uludağ Basketbol, vize sorunu nedeniyle 5 oyuncuyla mücadele etti

Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş müsabakasında London Lions karşısında, oyuncularının büyük bölümüne İngiltere'ye seyahat vizesi verilmemesi nedeniyle 5 basketbolcuyla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bursa temsilcisi, ilk maçı TOFAŞ Spor Salonu'nda oynadığı ve 77-53 yenildiği London Lions ile İngiltere'de karşılaştı. Deplasmandaki karşılaşma için vize engeli yaşayan Bursa Uludağ Basketbol, vize muafiyeti olan 5 basketbolcusuyla sahaya çıkabildi. Bursa ekibi, teknik heyetinden de kimsenin katılamadığı karşılaşmada London Lions'a 122-63 yenilerek turnuvadan elendi.

Bursa Uludağ Basketbol, vize sorunu nedeniyle 5 oyuncuyla mücadele etti
22.12.2023 - 12:25,
Abone Ol

Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş müsabakasında London Lions karşısında, oyuncularının büyük bölümüne İngiltere'ye seyahat vizesi verilmemesi nedeniyle 5 basketbolcuyla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Bursa temsilcisi, ilk maçı TOFAŞ Spor Salonu'nda oynadığı ve 77-53 yenildiği London Lions ile İngiltere'de karşılaştı.

Deplasmandaki karşılaşma için vize engeli yaşayan Bursa Uludağ Basketbol, vize muafiyeti olan 5 basketbolcusuyla sahaya çıkabildi.

Bursa ekibi, teknik heyetinden de kimsenin katılamadığı karşılaşmada London Lions'a 122-63 yenilerek turnuvadan elendi.

"Ömür boyu organizasyondan men edilme durumumuz vardı"

Kulüp başkanı Aladağ, AA muhabirine, bu ay içinde kendilerine maç için davetiye geldiğini ve kısa sürede işlemleri başlattıklarını söyledi.

Vize işlemleri için internet sitesinden müracaat etmeleri gerektiğinin kendilerine iletildiğini belirten Aladağ, 13 Aralık'ta resmi başvurunun gerçekleştiğini dile getirdi.

Başvurunun ardından İngiltere'nin vize başvurularında 15 iş günü şartının bulunduğunu ve bunun mümkün olmayacağının iletildiğini anlatan Aladağ, "Araya konsolosluk ve diğer yetkiler girdi. Noel bayramından kaynaklı yoğunluk olduğunu ve vizelerin yetişmeyeceğini aktardılar. Bu durumu FIBA yetkililerine aktardık ve maçı erteleme talebinde bulunduk. Onlar da sahaya çıkmazsak ceza yiyeceğimizi bize iletti. Sadece 5 oyuncumuzu gönderebildik. Türkiye'nin itibarı ve bizim için de kötü bir durum olduğunu aktarmamıza rağmen kabul görmedi." ifadelerini kullandı.

"Sahaya çıkmazsak 40 bin avro para cezası ve ömür boyu organizasyondan men edilme durumumuz vardı." diyen Aladağ, "Oyuncumuz Eda Şahin 2 haftadır sakat. Buna rağmen gitti ve sahaya çıktı. Pota altında bekleyerek maçı tamamladı. 40 dakika boyunca 5 oyuncumuz mücadele etmek zorunda kaldı." dedi.

Aladağ, vize sorununu sürekli yaşadıklarını ifade ederek, London Lions maçında yaşadıklarının tüm camiayı üzdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

basketbol, Uludağ, Bursa, Vize, Basketbol, Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Uludağ Basketbol, vize sorunu nedeniyle 5 oyuncuyla mücadele etti - Son Dakika


13:11
Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43
Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
12:40
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm
11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu

Son Dakika
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43 Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
12:40 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ağlayarak itiraf etti: Uyuşturucuya düştüm
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22 Öğretmen, okul bahçesinde kalbi duran öğrencisini böyle hayata döndürdü
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 13:29:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Uludağ Basketbol, vize sorunu nedeniyle 5 oyuncuyla mücadele etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement