Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4 etabı ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Üsküdar Belediyespor'u 38-26 yendi.
Üçevler Spor Tesisi'nde oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi takım, 20-11 önde bitirdi.
Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ve karşılaşmayı 38-26 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, seride 1-0 öne geçti.
Eşleşmenin ikinci maçı, 11 Mayıs'ta yine Bursa'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Bursa, Üsküdar'ı 38-26 Mağlup Etti - Son Dakika
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