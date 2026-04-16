Bursa, Üsküdar'ı 39-32 mağlup etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 6. haftadan erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Üsküdar Belediyespor'u 39-32 mağlup etti.
Üçevler Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 23-15 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen Bursa Büyükşehir Belediyespor maçtan 39-32 galip ayrıldı.
Bursa temsilcisi play-off etabında 7. hafta geride kalırken 5. galibiyetini aldı. Üsküdar Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.
