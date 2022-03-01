Bursa yeni yatırımlarla sporda da marka oluyor - Son Dakika
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Bursa yeni yatırımlarla sporda da marka oluyor

01.03.2022 17:00
Bursa yeni yatırımlarla sporda da marka oluyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarihi, Bursa'ya 483 milyon 497 bin liralık çeşitli spor alanları yatırımlarının yapılacağını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarihi, Bursa'ya 483 milyon 497 bin liralık çeşitli spor alanları yatırımlarının yapılacağını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Bursa'nın farklı ilçelerine 484 milyon 497 bin liralık spor yatırımı müjdesi ile geldiğini belirtti. Yedi ilçede yapımı tamamlanan ve projelendirilen farklı spor tesisi çalışmaları ile Bursa'da yaşayan gençlerin gelecekleri için önemli yatırımlar kazandırılacağına işaret eden Başkan Gürkan, "Tüm çabamız partimizin kuruluşundan bu yana olduğu gibi yeni nesillerimize daha iyi bir gelecek sağlayabilmek içindir. 7 ilçede 6 adet spor salonu, 2 yarı olimpik spor salonu, 2 çok amaçlı spor salonu, 1 kültür ve gençlik merkezi, 2 gençlik kampı, 3 sentetik çim saha ve farklı ilçelerde mevcut bulunan tesislerdeki bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile spor yatırımları devam ediyor. Spor tesisleriyle Bursa, Türkiye'ye örnek bir spor şehri haline geldi. Çeşitli branşlarda alınan başarılarla gençlerimiz Bursamızı dünyaya duyuruyor. Amatör ve profesyonel branşlarda gençlerimizin elde ettiği dereceler hepimizi gururlandırıyor. Bizler de gençlerimizin başarılarını ve ülkemizin ve kendilerinin güçlü, sağlıklı geleceğini inşa etme çabalarını destekleyen yatırımların takipçisi olarak önlerini açıyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren, her zaman yanımızda olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

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Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, gençlik, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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