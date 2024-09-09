Murat Kösle, Yüzme Yarışmasında 2 Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Murat Kösle, Yüzme Yarışmasında 2 Altın Madalya Kazandı

Murat Kösle, Yüzme Yarışmasında 2 Altın Madalya Kazandı

Bursalı Jandarma Astsubay Murat Kösle, İstanbul'da düzenlenen yüzme yarışmasında 2 altın bir gümüş madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. Kösle, Jandarma Teşkilatını en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürecek.

09.09.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursalı Jandarma Astsubay Murat Kösle, İstanbul'da düzenlenen yüzme yarışmasında 2 altın bir gümüş madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

7-8 Eylül tarihlerinde İstanbul Heybeliada'da düzenlenen 22. Uluslararası Arena Aquachallenge Yüzme Şampiyonalarına farklı ülkelerden 300'ü aşkın sporcu katıldı. Jandarma Teşkilatını birçok spor branşında başarılı bir şekilde temsil eden Jandarma Astsubay Murat Kösle 3 kilometre ve 5 kilometre açık su etabında üst üste şampiyon olarak iki altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, 2 kilometre açık su etabındaysa ikinci olarak bir gümüş madalyayla müsabakaları tamamladı. Kürsüye jandarmanın 185. yılına özel flaması ile çıkan Kösle, Jandarma Teşkilatını en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İHA

İstanbul, Jandarma, Güncel, Gümüş, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Kösle, Yüzme Yarışmasında 2 Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:24:50. #1.11#
SON DAKİKA: Murat Kösle, Yüzme Yarışmasında 2 Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement