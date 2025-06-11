Bursalı Karateciler Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Bursalı Karateciler Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

11.06.2025 11:27
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Avrupa şampiyonu Mert ve Münevver, 2027'de Japonya'daki Dünya Şampiyonası'na odaklandı.

Bursa'da aynı kulüpte spor yapan iki liseli arkadaş, karatede elde ettikleri Avrupa şampiyonluğunun ardından gözlerini dünya birinciliğine dikti.

Polonya'nın Varşova kentinde geçen ay yapılan 38. Avrupa Kyokushin Karate Şampiyonası'na katılan BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi 1. sınıf öğrencisi Mert Tayfun ile Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Münevver Samur kategorilerinde birinci oldu.

Furkan Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren iki milli sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından Japonya'da 2027'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor.

Mert Tayfun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Romanya'da kasım ayında düzenlenecek Avrupa Kupası'nda da aynı başarıyı gösterebilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tayfun, "İnşallah orada istediğim hedefi tutturacağım. Ülkemi temsil ettiğim için çok mutlu oldum. Kumitede de aynısı olsaydı daha iyi hissederdim ama bir dahaki sefere onu da başaracağım." ifadelerini kullandı.

"Ülkemi temsil etmek mutlu hissettirdi"

Münevver Samur da annesinin isteğiyle 4 yıl önce karate başladığını dile getirdi.

Hobi olarak başladığı karatede Avrupa şampiyonluğuna ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Münevver, şöyle konuştu:

"Hocamla, arkadaşlarımla iyi vakit geçiriyorum. Avrupa şampiyonu olmak hedefimdi, bunu başardım. Şimdi dünya şampiyonu olmak istiyorum. 2027'de Japonya'da düzenlenecek olan şampiyonada birinci olmayı hedefliyorum. Benim kategorimde 8 ülkeden sporcular vardı. Açıkçası çok zorlanmadım. Herkes oraya kazanma arzusuyla geliyor. Bir kişi kazanacaktı o da ben oldum. O an hayallerimi başardığımı hissettim. Çok mutlu oldum. Ülkemi temsil etmek, hayallerimi gerçekleştirebilmek mutlu hissettirdi. Kasım ayında Avrupa Kupası var, oradan da inşallah aynı dereceyle döneceğim. Bu sefer iki kupayla dönmeyi istiyorum."

"Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil ettiğimiz için gururlanıyoruz"

Genç sporcuların antrenörü Ömer Salih Cengiz de uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Antrenör olarak daha önce de şampiyonluklar yaşadığını anlatan Cengiz, "Bundan önce çok sporcum Avrupa'da, Balkanlar'da şampiyon oldu. Oradaki duygu çok farklı. Sonuçlar açıklandığında belki dünyanın en mutlu insanı bendim. Bu kadar emeğin karşılığında başarı elde ettiğimiz zaman farklı duygular içerisine giriyoruz. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil ettiğimiz için gururlanıyoruz. Asıl hedefimiz 2027'de Dünya Şampiyonası'nda hem kulübümüzü hem ülkemizi temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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