Bursalı kick boks antrenörü Gizem Yıldız, WAKO Dünya Şampiyonası'nda milli takımı çalıştıracak - Son Dakika
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Bursalı kick boks antrenörü Gizem Yıldız, WAKO Dünya Şampiyonası'nda milli takımı çalıştıracak

Bursalı kick boks antrenörü Gizem Yıldız, WAKO Dünya Şampiyonası\'nda milli takımı çalıştıracak
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Mustafakemalpaşalı antrenör Gizem Yıldız, 18-27 Eylül 2026'da İtalya'nın Jesolo kentinde yapılacak WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda milli takım antrenörü olarak görevlendirildi. Yıldız, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek sporcuları hazırlayacak ve başarılı sonuçlarla dönmeyi hedefliyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kick boks sporuna kazandırdığı yeni yeteneklerle dikkat çeken Gizem Yıldız, İtalya'nın Jesolo kentinde gerçekleştirilecek WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda milli takım antrenörü olarak görev yapacak.

Uzun yıllardır kick boks sporuna büyük bir özveriyle hizmet eden, yetiştirdiği sporcular ve elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Mustafakemalpaşalı Gizem Yıldız, şimdi de milli takım antrenörü olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor. 18-27 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo kentinde gerçekleştirilecek WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda milli takım Gizem Yıldız'a emanet edildi. Milli takımı bu önemli şampiyonaya hazırlayan Antrenör Gizem Yıldız, dünyanın dört bir yanından başarılı sporcuların katılacağı bu önemli organizasyonda ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirecek sporcuların başında olacak.

Üstlendiği bu görev ile hem Mustafakemalpaşa'ya hem de Bursa'ya büyük bir gurur yaşatan Gizem Yıldız, böylesi önemli bir görevde kendisine güvenen Federasyon Başkan Salim Kayıcı'ya teşekkür etti. Türk kick boksunun gelişmesi, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edilmesi için elinden gelenin fazlasını yapacağını belirten Gizem Yıldız, İtalya'dan da başarılı sonuçlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursalı kick boks antrenörü Gizem Yıldız, WAKO Dünya Şampiyonası'nda milli takımı çalıştıracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursalı kick boks antrenörü Gizem Yıldız, WAKO Dünya Şampiyonası'nda milli takımı çalıştıracak - Son Dakika
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