Bursaspor 3. Lig'de Seyirci Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Spor

Bursaspor 3. Lig'de Seyirci Rekoru Kırdı

Bursaspor 3. Lig\'de Seyirci Rekoru Kırdı

TFF 3. Lig 1. Grup 2. haftasında Bursaspor'un Tokat Belediye Plevne Spor ile oynadığı maçı 41 bin taraftar izledi ve 3. Lig'de seyirci rekoru kırıldı. Bu durum, Bursaspor taraftarının kulüplerinin yeniden üst liglere dönme arzusunu gösteriyor.

15.09.2024 18:58  Güncelleme: 19:02
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TFF 3. Lig 1. Grup 2. haftasında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan Bursaspor- Tokat Belediye Plevne Spor maçını yaklaşık 41 bin yeşil-beyaz taraftar takip etti ve 3. Lig'de seyirci rekoru kırıldı.

TFF 3. Lig'de eşine benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. 2010 yılında Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, TFF 3. Lig'in seyirci rekorunu kırdı. Tokat Belediye Plevne Spor maçını Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda yaklaşık 41 bin taraftar takip etti. Stadyum çevresinde ve stat içinde güzel görüntülere imza atan Bursaspor taraftarı, kulüplerinin yeniden eski günlerine dönmesinde de başrol oynayacaklarını gösterdi.

Daha önce 1 Mart 2020 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor - Karşıyaka maçını 28 bin 250 taraftar takip etmişti. - BURSA

Kaynak: İHA

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