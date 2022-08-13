3. etap kamp çalışmaları için Afyon'da bulunan Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor, hazırlıkları kapsamında yarın Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak. Maç saat 19.00'da başlayacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursaspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bursaspor maç provası yaptı - Son Dakika

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