Bursaspor, hazırlık maçında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Bursaspor, hazırlık maçında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti

14.08.2022 22:54
Bursaspor, hazırlık maçında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti

Bursaspor, Afyon kampının son hazırlık maçında TFF 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'u Hasan Ayaroğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bursaspor, Afyon kampının son hazırlık maçında TFF 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'u Hasan Ayaroğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bursaspor, Afyon kampının son hazırlık maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Etimesgut Belediyespor'la karşılaştı. Maça etkili başlayan yeşil-beyazlı takım, rakibi karşısında daha derli toplu bir görüntü ortaya koydu. Kalesinde zaman zaman tehlikeler de gören Bursaspor, ilk yarı skoru değiştirecek golü bulamadı. İkinci devreye hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 48. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun güzel golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda da net pozisyonlar yakalayan Bursaspor, farkı arttıramadı ama defans güvenliğini de elden bırakmayarak 90 dakika sonunda galibiyete ulaştı. Maçı 1-0 kazanan Yeşil-beyazlar, yarın sabah yapacağı antrenman sonrası Bursa'ya dönecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

Hasan Ayaroğlu, Bursaspor, Afyon, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, hazırlık maçında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor, hazırlık maçında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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