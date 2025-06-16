Bursaspor Altyapısından Üç Genç Yetenek

Bursaspor, altyapısından üç genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Taha Karataş'la ise sözleşme yenilendi.

Bursaspor, Vakıfköy'den yetişen genç yeteneklerini profesyonel kadroya dahil etmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, altyapıdan çıkan Muhammet Cihat Kumova, Enes Kaya ve Efe Baran Ceylan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Üç futbolcunun da 2025-2026 sezonu itibarıyla A takımda süre alması bekleniyor.

Altyapıdan yetişip bir süredir A takımda yer alan Taha Karataş ile de sözleşme yenilendiği açıklandı. Kulüp, 4 futbolcunun da yeşil-beyazlı forma altında başarılı bir kariyer geçirmesini diledi. - BURSA