Bursaspor, Ankara Demirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Bursaspor, Ankara Demirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, Ankara Demirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspor maçı öncesi yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, pas oyunları ve sonuçlandırma çalışmalarıyla sona erdi. Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde Ankara'ya hareket edecek.

16.02.2024 17:31
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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspormaçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde Ankara'ya hareket edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursaspor, Ankara Demirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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