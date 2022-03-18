Bursaspor Balıkesirspor maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika

Bursaspor- Balıkesirspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Bugün saat 11.00'de satışa çıkacak olan biletler 10 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Balıkesirspor maçının biletlerinin fiyatları belli oldu. Bugün saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak olan biletleri 10 TL'den başlıyor. Pazar günü Timsah Park'ta saat 16.00'da başlayacak olan biletlerin fiyatları şu şekilde; Güney Kale Arkası Tribünü: 10,00 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü: 10,00 TL, Doğu Üst Tribünü: 20,00 TL, Doğu Alt Tribünü: 25,00 TL, Batı Alt Tribünü B: 150,00 TL, VIP 1. Balkon Tribünü: 200,00 TL, 1963 Tribünü: 250,00 TL. - BURSA