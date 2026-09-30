Bursaspor Başkanı Çelik, PFDK sevkinde iddia edilen hesabın eski olduğunu söyledi - Son Dakika
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Bursaspor Başkanı Çelik, PFDK sevkinde iddia edilen hesabın eski olduğunu söyledi

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Bursaspor Başkanı Çelik, PFDK sevkinde iddia edilen hesabın eski olduğunu söyledi
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kendisi ve 16 yöneticinin bahis soruşturmasında TFF tarafından PFDK'ya sevk edilmesi üzerine konuştu. Çelik, iddia edilen hesabın eski ve kısa bir döneme ait olduğunu, o tarihte Bursaspor 3. Lig'deyken lig maçlarının dahi başlamadığını söyledi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kendisi ve 16 yöneticinin bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin açıkladığı listede isminin yer alması üzerine konuşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, şahsına ait olduğu iddia edilen hesabın eski ve kısa bir döneme ait olduğunu belirterek, "Bahsi geçen tarihlerde Bursaspor 3. Lig'deydi ve Bursaspor'un lig maçları dahi başlamamıştı" dedi.

Taraftarların müsterih olmasını isteyen Çelik, "Başkanlığım süresince Bursaspor Kulübü'nü ve büyük Bursaspor camiasını zan altında bırakacak, kulübümüzün itibarına zarar verecek veya camiamızın değerlerine gölge düşürecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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