Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa İl Emniyet Müdürü\'nü Ziyaret Etti

Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nu ziyaret etti.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Sinan Bür, Futbol Şube Sorumlumuz İsmail Ertekin, Amatör Branşlar ve Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Beyhan Çalışkan, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumundan Sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Alper Özyüksel, Sosyal Sorumluluklar, Taraftar ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz M. Orhan Efe Bursa İl Emniyet Müdürümüz Dr.Sabit Akın Zaimoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkanımız Sinan Bür, Sabit Akın Zaimoğlu'na isminin yazılı olduğu formamızı hediye etti." - BURSA
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı konteynerinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Özerman'dan geriye, 2022 kasım ayında Haberler.com'dan Gökay Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda "Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar." ifadeleri hafızalarda kaldı.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla vurarak öldüren Mikail Güvenir, emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, aklımda vurmak yoktu, sinirlenip vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutacaktım sadece." sözleriyle kendini savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güvenir çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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