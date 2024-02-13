Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa İl Emniyet Müdürü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa İl Emniyet Müdürü'nü Ziyaret Etti

Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa İl Emniyet Müdürü\'nü Ziyaret Etti

Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Bür, Zaimoğlu'na Bursaspor forması hediye etti.

13.02.2024 17:59  Güncelleme: 18:00
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Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nu ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Sinan Bür, Futbol Şube Sorumlumuz İsmail Ertekin, Amatör Branşlar ve Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Beyhan Çalışkan, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumundan Sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Alper Özyüksel, Sosyal Sorumluluklar, Taraftar ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz M. Orhan Efe Bursa İl Emniyet Müdürümüz Dr.Sabit Akın Zaimoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkanımız Sinan Bür, Sabit Akın Zaimoğlu'na isminin yazılı olduğu formamızı hediye etti." - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa İl Emniyet Müdürü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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