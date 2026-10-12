Bursaspor Basketbol, Galatasaray'ı Sinan Erdem'de 93-88 yendi - Son Dakika
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Bursaspor Basketbol, Galatasaray'ı Sinan Erdem'de 93-88 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Bursaspor Basketbol, Sinan Erdem'de Galatasaray'ı 93-88 yendi. Bursaspor ilk yarıyı 44-41, üçüncü periyodu 66-60 önde tamamladı; Galatasaray sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, Bursaspor Basketbol'a 93-88'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı, Uğur Akyıldız

Galatasaray: Dyshawn Pierre 9, Oumar Ballo 8, Aleksej Nikolic 12, Şehmus Hazer 17, Chimezie Metu 2, Alen Smailagic 10, Nikola Ivanovic 18, Buğrahan Tuncer 5, Berkan Durmaz 5, Can Korkmaz 2, Bleijenbergh

Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

Bursaspor Basketbol: Brandon Taylor 21, Hammonds 25, Efe Ergi Tırpancı 2, Bryce Brown 4, Junathaen Watson Jr 4, Freeman-Liberty 19, Washington 2, Michael Moore 11, Buğra Çal 5, Ömercan İlyasoğlu 3

Başantrenör: Roger Grimau

1. Periyot: 20-20

Devre: 44-41 (Bursaspor lehine)

3. Periyot: 66-60 (Bursaspor lehine)

Kaynak: İHA
Sinan ErdemGalatasarayBursasporBasketbolSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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