Bursaspor, Beşiktaş'ı Yendi! - Son Dakika
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Bursaspor, Beşiktaş'ı Yendi!

Bursaspor, Beşiktaş\'ı Yendi!

Bursaspor Yörsan, Beşiktaş Fibabanka'yı 95-86 mağlup ederek ligde önemli bir galibiyet aldı.

08.12.2024 18:17
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Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Uğur Akyıldız

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 17, Needham 18, Berk Uğurlu 3, Sleva 9, Kerem Kuthan Konan 4, Allman 15, Yiğit Arslan 5, Morgan 6, Martin 9

Bursaspor Yörsan: Brown 24, Michineau 26, Grantham 14, Sharma 8, Sarper Mutaf 19, Pipes, Ömer Utku Al, Mehmet Atalan, Gavrilovic 4, Berkay Candan, Nusret Yıldırım

1. Periyot: 24-30

Devre: 50-56

3. Periyot: 70-82

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bursaspor Yörsan, konuk olduğu Beşiktaş Fibabanka'yı 95-86 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bursaspor, Beşiktaş'ı Yendi! - Son Dakika

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