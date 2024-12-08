Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Uğur Akyıldız
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 17, Needham 18, Berk Uğurlu 3, Sleva 9, Kerem Kuthan Konan 4, Allman 15, Yiğit Arslan 5, Morgan 6, Martin 9
Bursaspor Yörsan: Brown 24, Michineau 26, Grantham 14, Sharma 8, Sarper Mutaf 19, Pipes, Ömer Utku Al, Mehmet Atalan, Gavrilovic 4, Berkay Candan, Nusret Yıldırım
1. Periyot: 24-30
Devre: 50-56
3. Periyot: 70-82
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bursaspor Yörsan, konuk olduğu Beşiktaş Fibabanka'yı 95-86 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Beşiktaş'ı Yendi! - Son Dakika
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