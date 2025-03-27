Bursaspor\'da Tahir Babaoğlu\'ndan Hızlı Gol

Bursaspor'da sezon boyunca sakatlıklarla uğraşan ve forma şansı bulamayan Tahir Babaoğlu, oyuna girdikten 1 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Bursaspor'un gol yollarında en etkili isim olması beklenen Tahir Babaoğlu, sakatlıkların ardından 108 gün sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

TFF 3. Lig'in 26. haftasında Bursaspor deplasmanda Kemerkent Bulvarspor deplasmanda 4-0 mağlup etti. 75. dakikada Mücahit Can Akçay'ın yerine oyuna dahil olan Tahir Babaoğlu 1 dakika sonra fileleri havalandırdı.

Tahir Babaoğlu son golünü ligin 14. haftasında İzmir deplasmanında oynanan ve 7-1'lik galibiyetle sonuçlanan Bornova 1877 maçında uzatma dakikalarında penaltıdan kaydetmişti. - BURSA