Bursaspor\'da Üç Transfer Gelişmesi

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Furkan Özyapı ve Abdullah Tazgel ile yollarını ayrıldığını, Furkan Saki'nin ise Nilüfer FK'ya kiralandığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcular Furkan Özyapı ve Abdullah Tazgel'e kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerlerinin bundan sonraki dönemlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Furkan Saki de, düzenli forma şansı bulması ve gelişimini sürdürmesi adına pilot takım Nilüfer FK'ya kiralandı. - BURSA