Bursaspor'da Üye Seferberliği Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursaspor'da Üye Seferberliği Başarıyla Devam Ediyor

Bursaspor\'da Üye Seferberliği Başarıyla Devam Ediyor

Bursaspor'un üye seferberliği kapsamında 1 ayda 2 bin 385 başvuru yapıldı, 700 üyenin kartları verilecek.

05.03.2025 11:43
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Bursaspor'un başlattığı üye seferberliğinde 1 ayda toplamda 2 bin 385 başvuru yapıldı.

Nesine 3 Lig'de yenilgisiz lider Bursaspor'da kongre üyeliği için 5 Şubat'ta başlatılan üye seferberliğine başvuru sayısı bugün itibarıyla 2 bin 385 kişiye ulaştı. Üyeliği onaylanan 700 üyenin kartları 10 Mart günü teslim edilmeye başlanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursaspor Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal "Günaydın Bursaspor Ailesi. 5 Şubat'ta başlattığımız üye seferberliğinde bugün itibariyle 2 bin 385 başvuruya ulaşmış bulunuyoruz. Bursaspor tarihinde görülmemiş bir ilgiye karşılık vermek için aralıksız çalışıyoruz. Üyeliği onaylanan 700 üyemizin kartları 10 Mart Pazar gününden itibaren stadyum gişelerinde hazır olacak. Ayda 30 başvurunun incelendiği günlerden, haftada 350 başvurunun incelenip onaylandığı günlere gelindiğini hatırlatıyor, sabrınız, hoşgörünüz ve duyarlılığınız için teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor'da Üye Seferberliği Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika

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