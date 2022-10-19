Bursaspor'da yeni kongre tarihi 6 Kasım olarak belirlendi - Son Dakika
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Bursaspor'da yeni kongre tarihi 6 Kasım olarak belirlendi

19.10.2022 16:26
Bursaspor'da yeni kongre tarihi 6 Kasım olarak belirlendi

Bursaspor Kulübü bir kez daha kongreye gitti.

Bursaspor Kulübü bir kez daha kongreye gitti. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, Olağanüstü Genel Kurul'un 6 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Olağanüstü Genel Kurul kararı alan ancak başkan adayı çıkmamasından dolayı tarihi ertelemek zorunda kalan Bursaspor Kulübü, durumla ilgili açıklama yaptı. Yeni kongre tarihini belirleyen Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzün başvuru süresi içerisinde aday çıkmaması sebebiyle ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulun 2. toplantısının 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 13.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılmasına karar verilmiştir. Üyelerimize saygıyla duyurulur."

"70 milyon TL üzerinde maddi kaynak sağladık"

Bursaspor yönetimi ayrıca şu açıklamayı yaptı: "Değerli Bursasporlular, Yönetim kurulumuz 28 Şubat 2022'de olağanüstü genel kurul sonrasında aldığı görevi son gününe kadar layıkıyla yapma gayretini ortaya koyarak fedakarca çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu süreçte tamamı kulübümüze bağış ve reklam gelirleri olmak üzere 70 milyon Türk Lirası'nın üzerinde sağladığımız maddi kaynağın yanı sıra kulübümüzün borç yükünü her geçen gün daha da artıran banka kredisi ve ecrimisil borçlarının çözüme kavuşturulması noktasında önemli adımlar attık. Bursaspor'umuzu yaşatma mücadelesi verdiğimiz bu süreçte; kulübümüzün içinde bulunduğu tablonun en önemli etkenleri arasında olduğunu düşündüğümüz kurumsallaşma, idari ve mali disiplin çalışmalarını eksiksiz bir biçimde tesis etmeye gayret ettik. Kulübümüzün kamuoyu nezdinde oluşmuş olumsuz algısını kırdığımızı ve güven ortamının oluşturulmasında ortaya koyduğumuz duruşun yavaş yavaş da olsa anlaşılmaya başladığını görüyoruz. Öte yandan yönetim kurulundaki koltuklarımızı korumak adına; futbolcularımıza ve personelimize bildiri yayınlattığımız, çok büyük maddi kaynak vadeden başkan adaylarının şehri yönetenlerce engellendiği, hatta son oynadığımız müsabakanın bilerek ve isteyerek kaybettirildiği gibi akla ve mantığa uymayan art niyetli hezeyanları dillendiren az sayıda da olsa kendine Bursasporlu diyenleri hayretle izliyoruz. Görev süremiz boyunca Yönetim Kurulu olarak Bursaspor'un bundan sonraki varlık mücadelesi için de aynı özveri ve gayreti göstereceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Bursaspor'umuzu yönetmeye talip olacak oluşumlara; tüm bilgi ve desteği önkoşulsuz bir biçimde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin 5. Büyüğü Bursaspor'umuzu özlediğimiz günlere tekrar kavuşturmak adına şehrin tek vücut olarak kulübümüzün önündeki tüm engelleri kaldıracağına inanmak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha aldığımız genel kurul kararının camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kulübün yaşayacağına yürekten inanıyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA
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Bursaspor, 6 Kasım, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da yeni kongre tarihi 6 Kasım olarak belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'da yeni kongre tarihi 6 Kasım olarak belirlendi - Son Dakika
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