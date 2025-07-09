Bursaspor\'dan Mehmet Yiğit\'e Veda

Bursaspor Kulübü, şampiyon kadroda yer alan deneyimli stoper Mehmet Yiğit'e veda etti.
Bursaspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan kadronun önemli savunma oyuncularından Mehmet Yiğit'e veda etti.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Mehmet Yiğit'e kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi. - BURSA
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