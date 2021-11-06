Bursaspor deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la kozlarını paylaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak olan kritik maçın başlama saati 19.00.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ve Murat Temel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Çağatay Lakot olacak. Ligde üst üste üç galibiyet alan Bursaspor, bu seriyi bozmak istemiyorken, Kocaelispor da taraftarı önünde galip gelip Play-Off potasında yer almanın peşinde olacak. Yeşil-beyazlı takımda kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemeyecek. - BURSA