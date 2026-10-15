Bursaspor deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 yendi, Iheanacho ligde 14. golüne ulaştı - Son Dakika
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Bursaspor deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 yendi, Iheanacho ligde 14. golüne ulaştı

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Bursaspor deplasmanda Muğlaspor\'u 3-0 yendi, Iheanacho ligde 14. golüne ulaştı
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1'inci Lig 10'uncu hafta mücadelesinde Muğlaspor evinde Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu. Iheanacho 58 ve 79'uncu dakikalarda gol atıp ligdeki sayısını 14'e çıkarırken, Hüseyin'in 83'üncü dakikadaki golüyle Bursaspor 22 puana ulaştı, Muğlaspor'un 8 haftalık namağlup serisi bitti.

STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Mehmet Şengül

MUĞLASPOR: Ekrem - Ahmet, Alihan (Dk. 72 Bilal), Luis Mago, Oğuzhan (Dk. 72 Camaj), Diarra, Çelhaka (Dk. 72 Avramovski), Orhan, Ali Kaan, Osundina (Dk. 62 Poyraz Efe), Yasin (Dk. 46 Sissoko)

BURSASPOR: Kerem - Rahmetullah (Dk. 84 Zeki), Ertuğrul, Emirhan, Barış, Eyüp (Dk. 74 Baker), Elitim, Halil (Dk. 64 Hüseyin), Lincoln, Boutrah (Dk. 75 Emir Kaan), Iheanacho (Dk. 84 Baran)

GOLLER: Dk. 58 ve Dk. 79 Iheanacho, Dk. 83 Hüseyin (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Yasin, Çelhaka, Luis Mago (Muğlaspor), Ertuğrul (Bursaspor)

1'inci Lig 10'uncu hafta mücadelesinde Muğlaspor evinde Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta konuk ekibin gollerini 58 ve 79'uncu dakikalarda Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho, 83'üncü dakikada Hüseyin Maldar kaydetti. Iheanacho ligdeki toplam gol sayısını 14'e çıkardı. Bu sonuçla 8 haftalık namağlup serisi sona eren Muğlaspor 12 puanda kalırken, dış sahada 4'te 4 yapan Bursaspor 22 puana ulaştı.

6'ncı dakikada Muğlaspor'un sağ kanatta baskıyla kazandığı topla başlayan hücumunda Diarra'nın ortasında savunma araya girdi. Ardından top kalenin sağından auta gitti.

20'nci dakikada Muğlaspor'un sol kanattan, köşe direği yakınından kullandığı taç atışında Ali Kaan altıpas önünden kafayla içeri bıraktı. Gelen topla sol ayağıyla dokunan Yasin'in şutu dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

48'inci dakikada Bursaspor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda Halil'in altıpas içinde dokunduğu top üst direkten döndü. Altıpasın solundaki Iheanacho seken topa kafayla dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi; ancak hakem VAR odasından gelen uyarı sonrası golü iptal etti.

58'inci dakikada sağ kanattan hızla gelişen Bursaspor atağında Rahmetullah topu altı pasın solundaki Halil'e aktardı. Halil ceza sahası içerisindeki Ihecanacho'ya pasını aktardı. Ihecanacho sol ayağıyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

79'uncu dakikada merkezde topla buluşan Ihecanacho çalımla rakibinden sıyrılarak kaleye hızla yöneldi. Altıpasın sol gerisinde rakip savunmadan da sıyrılan Ihecanacho meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2.

83'üncü dakikada Iheanacho'un pasında topla buluşan Hüseyin, ceza sahasında rakibinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 0-3.

Kaynak: DHA
BursasporMuğlasporFutbolSporSon Dakika

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