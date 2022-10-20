Bursaspor destek bekliyor - Son Dakika
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Bursaspor destek bekliyor

20.10.2022 11:12
Bursaspor destek bekliyor

Bursaspor Divan Yonetim Kurulu Başkanı Galip Sakder, Bursaspor'a gönül veren herkesi divan kurulu toplantısına davet etti.

Bursaspor Divan Yonetim Kurulu Başkanı Galip Sakder, Bursaspor'a gönül veren herkesi divan kurulu toplantısına davet etti.

Bursaspor Yönetim Kurulu tarafından alınan kongre kararı ile birlikte yeni bir sürecin başladığını ifade eden Bursaspor Divan Yonetim Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Bugün saat 18.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda yapılacak olan Divan Kurulu toplantısına üyelerin ilgi göstermesini istiyorum. Yönetim Kurulu tarafından alınan kongre kararına saygı duymak zorundayız. Bu karardan sonra yeni bir dönem başlayacak. Bu kaos ortamında hepimize büyük görevler düşmektedir" dedi.

Kulübün öncelikle mali açıdan çok zor günler yaşadığını da belirten Galip Sakder, "Bursaspor'da görev yapmış veya yapmamış bütün üyeleri divan toplantısına bekliyorum. Divan Kurulu toplantısında Başkan Ömer Furkan Banaz da önemli açıklamalarda bulunacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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