Bursaspor Divan Kurulu Başkanı ve Yönetimi Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Spor

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ve yönetimi, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım Belediye Başkanlarını ziyaret etti. Sakder ayrıca yarın da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'le görüşeceklerini açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız Galip Sakder ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Levent Batur, Mehmet Toplan ve Feridun Özkaya, Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ve Nilüfer Belediye Başkanımız Şadi Özdemir'i ziyaret etti ve perşembe günü gerçekleşecek divan kurulu toplantımıza davet etti. Oktay Yılmaz ile pandemi sebebiyle hayata geçirilemeyen Bursaspor Spor Lisesi projesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Divan Başkanlık Kurulumuz yarın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'i ziyaret edecek." - BURSA