Bursaspor Emirhan Başyiğit\'i Transfer Etti

YENİ sezon transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Sivasspor'un 21 yaşındaki genç savunma oyuncusu Emirhan Başyiğit'i renklerine bağladığını duyurdu.

1'inci Lig temsilcisi Bursaspor, kadrosunu genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, son olarak Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki stoper Emirhan Başyiğit'i transfer ettiğini resmi yayın organları aracılığıyla kamuoyuna bildirdi. Stoper hattının hem sağ hem de sol bölgesinde görev yapabilen 1.90 metre boyundaki oyuncu, Sivasspor altyapısında yetişti. Geçtiğimiz sezon Kırmızı-Beyazlı ekiple 1'inci Lig'de 26 resmi karşılaşmada görev alan genç savunmacı, skora 3 gollük katkı sundu. Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, genç futbolcuya başarı dileyerek, "Hayırlı olsun kardeşim. Yolun sonu şampiyonluk olsun" mesajını paylaştı.