Bursaspor, sahasında Ergene Velimeşe Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yeşil-beyazlı takım, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor Ergene Velimeşe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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