Bursaspor Hazırlıklara Devam Ediyor

Bursaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde yaptığı sabah antrenmanıyla devam etti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, çalışmalarına sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman programı ile devam etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Isınma turlarının ardından sahaya geçen yeşil-beyazlı ekip, antrenmanın ana bölümünde tempolu istasyon çalışmaları üzerinde durdu. Sezon öncesi hazırlık temposunu sürdüren Bursaspor, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.