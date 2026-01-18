Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta karşılaşmasında 1461 Trabzon FK ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1461 Trabzon FK, 2-1'lik skorla kazandı.
1461 Trabzon FK'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Süleyman Güneş, 81. dakikada Enes Karakaş kaydetti. Bursaspor'un tek golü 77. dakikada Ertuğrul İdris Furat ile geldi.
Bursaspor'da 12. dakikada denediği röveşata sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen ve ambulansla hastaneye götürülen yeni transfer Baran Başyiğit'in kolunda kırık tespit edildi.
Bu sonuçla birlikte iki hafta aradan sonra kazanan 1461 Trabzon FK, puanını 30'a yükseltti. 40 puanda kalan Bursaspor, yenilgiye rağmen liderliğini sürdürdü.
