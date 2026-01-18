Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Spor

Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
18.01.2026 17:43
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta karşılaşmasında Bursaspor, deplasmanda 1461 Trabzon FK'ye 2-1 kaybetti. Yeşil-beyazlılara takımın yeni yıldızı Baran Başyiğit'ten de kötü haber geldi. Maçın 12. dakikasında röveşata deneyen Baran Başyiğit'in kolunda kırık tespit edildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta karşılaşmasında 1461 Trabzon FK ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1461 Trabzon FK, 2-1'lik skorla kazandı.

3 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN EV SAHİBİ

1461 Trabzon FK'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Süleyman Güneş, 81. dakikada Enes Karakaş kaydetti. Bursaspor'un tek golü 77. dakikada Ertuğrul İdris Furat ile geldi.

BURSASPOR'UN YENİ YILDIZININ KOLU KIRILDI

Bursaspor'da 12. dakikada denediği röveşata sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen ve ambulansla hastaneye götürülen yeni transfer Baran Başyiğit'in kolunda kırık tespit edildi.

Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

YENİLGİYE RAĞMEN LİDER

Bu sonuçla birlikte iki hafta aradan sonra kazanan 1461 Trabzon FK, puanını 30'a yükseltti. 40 puanda kalan Bursaspor, yenilgiye rağmen liderliğini sürdürdü.

Son Dakika Spor Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı - Son Dakika
