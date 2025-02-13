Bursaspor ile Bursa Nilüfer FK Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
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Bursaspor ile Bursa Nilüfer FK Anlaşma İmzaladı

Bursaspor ile Bursa Nilüfer FK Anlaşma İmzaladı

Bursaspor ve Bursa Nilüfer FK, gençlerin tecrübe kazanması için pilot takım anlaşması imzaladı.

13.02.2025 15:32
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TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Bursaspor ile TFF 3. Lig 4. Grup ekibi Bursa Nilüfer FK arasında pilot takım anlaşması imzalandı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor ve TFF 3. Lig 4. Grup takımı Bursa Nilüfer Futbol Kulübü arasında pilot takım anlaşması imzalandı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursa Nilüfer FK Başkanı Tamer İşler, kulüp yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Bu anlaşma ile özellikle gençlerin daha fazla tecrübe kazanacağını belirten Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Bu birlikteliğin en önemli kısmı A takımında beklentilerimiz olduğu ancak istediğimiz kadar forma şansı bulamayan gençlerin profesyonel liglerde boy göstererek vitrine çıkmaları sadece akademi liginde değil, bu liglerde hem tecrübe kazanıp hem de gelişmeleridir. Uygulamayla kulübümüzün ekonomik anlamda hem gelecekte transfer edeceği futbolcu sayısı azalacak hem de altyapıdaki futbolculardan elde edeceği bonservis yetiştirme bedeli ve sonraki satıştan pay gelirleri artacaktır. Söz konusu birliktelik ayrıca kulübümüzün ekonomik gelişmesine faydasının yanı sıra, geçmişte Türk futbol literatürüne bacasız futbolcu fabrikası kartvizitiyle geçen ve nice yıldız oyuncuyu bağrından yetiştirip ülke futboluna hediye etmesiyle tanınan Vakıfköy'deki gençlerimizin hayallerini kısaltacak bir köprü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bursa Nilüfer FK Başkanı Tamer İşler ise, "Bursa Nilüfer Futbol Kulübü olarak 2025-2026 sezonundan itibaren Bursaspor'un pilot takımı oluyoruz. Bursaspor bu şehrin en büyük değerlerinden biri olmakla beraber, tarihinde şampiyonluk yaşamış, Türk futboluna büyük oyuncular kazandırmış ve bu şehri Avrupa'da temsil etmiş bir kulüp. Bursa Nilüfer Futbol Kulübü olarak bugüne kadar istikrarlı bir şekilde büyüyen, futbolun temel değerlerine bağlı kalarak büyük camianın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlaşma sadece iki kulübün birleşmesi değil, Bursa futbolunu tekrar ayağa kaldırmak, geleceğe daha sağlıklı adımlarla yürümek için atılmış büyük bir adımdır. Bursa Nilüfer Spor Kulübü, bu zamana kadar genç oyuncalara verdiğimiz değer, futbol kültürümüz, duyduğumuz saygı ve uzun vadeli projelerimizle hep doğru bir yapı inşa etmeye çalıştık. Şimdi ise bu vizyonumuzu Bursaspor'un geleceği için kullanacağız. Bu süreçte Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kuruluna ortaya koydukları vizyon, Bursa futboluna verdikleri emek ve değer için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Bursa Nilüfer, Bursaspor, Ekonomi, Futbol, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor ile Bursa Nilüfer FK Anlaşma İmzaladı - Son Dakika

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