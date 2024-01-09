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Bursaspor İnfo Yatırım, Enes Berkay Taşkıran ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Bursaspor İnfo Yatırım, Enes Berkay Taşkıran ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Bursaspor İnfo Yatırım, Enes Berkay Taşkıran ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Enes Berkay Taşkıran'a kulübe verdiği emekler için teşekkür ederken, gelecekteki spor yaşantısında başarılar diledi.

Bursaspor İnfo Yatırım, Enes Berkay Taşkıran ile yollarını ayırdı
09.01.2024 - 18:16,  Güncelleme: 18:16
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursa spor İnfo Yatırım'da Enes Berkay Taşkıran ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 sezondur Bursaspor İnfo Yatırım forması giyen oyuncumuz Enes Berkay Taşkıran ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Enes'e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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