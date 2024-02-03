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Bursaspor İnfo Yatırım, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-81 yendi - Son Dakika
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Bursaspor İnfo Yatırım, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-81 yendi

Bursaspor İnfo Yatırım, Onvo Büyükçekmece Basketbol\'u 94-81 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, evinde konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-81 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ilk periyodunda 22-15 önde olan Bursaspor, devre arasında 43-38 öne geçti. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Bursaspor, maçı 94-81 kazandı.

03.02.2024 22:35
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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Burak Yılmaz

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 11, Floyd 27, Ömer Utku Al 9, Michineau 7, Semih Erden 2, Brown 26, Mutaf 6, Mehmet Atalan, Metin Türen, Hamilton 6

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 30, Ray, Perez 16, Erdi Gülaslan 10, Leon Apaydın 6, Emircan Koşut 2, Thomas 10, Onar 2, Ata Kahraman, Bruinsma 5

1. Periyot: 22-15

Devre: 43-38

3. Periyot: 66-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-81 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursaspor İnfo Yatırım, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-81 yendi - Son Dakika
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